تشرين يحدد موعد سفره للمشاركة بكأس الاتحاد الآسيوي

قال مجلس نادي تشرين، إن بعثة الفريق ستتوجه للأردن، صباح الإثنين المقبل، استعدادًا للمشاركة في منافسات دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوية.

وأوقعت القرعة، تشرين رفقة الفيصلي الأردني والكويت الكويتي وشباب الأمعري الفلسطيني.

وكشف تشرين، القائمة الأولية للبعثة التي ضمت مصطفى الشيخ يوسف لاعب جبلة في الموسم المنقضي، فيما فشلت المفاوضات لضم المدافع سعد أحمد لاعب الوثبة، ومؤمن ناجي لاعب الجيش، ونصوح نكدلي مهاجم الكرامة.

وقال ماهر بحري، مدرب تشرين، إن فريقه سيواجه الوحدة، اليوم السبت، لتكون بروفة أخيرة، من أجل وضع اللمسات النهائية على التشكيلة.

ووعد بحري، بإسعاد جماهير الكورة السورية، رغم الصعوبات التي واجهها لتدعيم صفوف الفريق.

وكان تشرين قد طلب من مجلس نادي الجيش، ضم محمد الواكد، الذي انتقل لصفوف العهد اللبناني.