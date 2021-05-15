رؤساء الطوائف المسيحية يقدّمون التهاني بعيد الفطر

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

زار رؤساء الطوائف المسيحية و ممثلو عدد من الكنائس في اللاذقية محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم و قدموا التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد.

و شارك في الزيارة المطران اثناسيوس فهد راعي مطران أبرشية اللاذقية وتوابعها للروم الأرثوذكس والمطران نقولا صوّاف مطران اللاذقية وطرطوس وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك والمونسنيور انطوان ديب النائب العام لمطرانية اللاذقية المارونية وتوابعها والأب يوسف رئيس دير الآباء الفرنسيسكان اللاتين و الأب سامر طعمة ممثل الكنيسة الإنجيلية الناصرية في اللاذقية والشماس مدحت وردة مسؤول الكنيسة السريانية الأرثوذكسية و الأب فادي حلاوة خوري رعية البشارة للروم الكاثوليك.

وتم تبادل التهاني بالعيد و الحديث عن معاني العيد في أجواء المحبة و الألفة التي تتميز بها سورية مهد الحضارة و ملتقى الثقافات .