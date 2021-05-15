ظفر ليستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، لأول مرة في تاريخه، بفوزه في المباراة النهائية على تشيلسي (1-0)، اليوم السبت، على ملعب “ويمبلي”، في حضور 20 ألف متفرج.

وأحرز البلجيكي يوري تيليمانس هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 63.

وتمكن ليستر سيتي من افتتاح التسجيل، في الدقيقة 63، عندما انطلق تيليمانس بالكرة، ليسددها صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الشباك، وسط اعتراض من لاعبي تشيلسي، بدعوى وجود لسة يد من أيوزي بيريز قبل الهدف.

وسيطر تشيلسي على المجريات، لكنه لم يتمكن من كسر صمود دفاع الثعالب، بينما تصدى شمايكل بشكل خرافي لرأسيه تشيلويل، في الدقيقة 78، بعد عرضية من الناحية اليمنى لكانتي.

