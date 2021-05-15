ليفاندوفسكي يعادل رقم مولر القياسي

عادل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ رقم جيرد مولر القياسي في عدد الأهداف بموسم واحد بالدوري الألماني لكرة القدم والصامد منذ 49 عاماً بعدما وصل إلى 40 هدفاً اليوم.

وسجل ليفاندوفسكي هدفاً في الدقيقة الـ 26 أمام فرايبورغ اليوم ليصل إلى عدد الأهداف الذي سجله مولر خلال موسم 1971-1972 ولا يزال المهاجم البولندي يملك فرصة للانفراد بالرقم القياسي.

ويأتي المهاجم البولندي بالفعل في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني على مدار تاريخه برصيد 276 هدفاً ويأتي فقط خلف مولر الذي أحرز 365 هدفاً.