مكافأة عينية للعاملين في دواجن اللاذقية ومبقرة فديو

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

أوعز محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم خلال جولته التفقدية إلى منشآت فرع مؤسسة دواجن اللاذقية في منطقة الجريمقية و محطة أبقار فديو التابعة للمؤسسة العامة للمباقر بتقديم مكافآت عينية لكافة العاملين في هذه المنشآت على الجهود التي يبذلونها في تربية الثروة الحيوانية و تحسين العملية الإنتاجية .

ففي منشآت مداجن الجريمقية اطلع المحافظ السالم على واقع العمل في منشآت مداجن الجريمقية وفديو واستمع من إدارتها الى الصعوبات التي تعترضها وظروف العمل والانتاج و بعد أن قدّم مدير فرع مؤسسة دواجن اللاذقية المهندس باسم حسن شرحاً عن دور المداجن في رفد السوق المحلية بمادة بيض المائدة، و آليات التسويق.

وأوضح السالم ضرورة التصريف عن طريق صالات المنشأة وتعزيز دور المؤسسة السورية للتجارة في تسويق المادة في صالاتها بما يسهم في تصريف المنتج وعرضه بأسعار منافسة في السوق.

وأكد السالم خلال الجولة البدء بتنفيذ خطوط نار بين المدجنة والغابات المحيطة فيها مع بداية الأسبوع القادم لدرء خطر الحرائق وتأمين سهولة وصول رجال الاطفاء عند الحاجة داعياً إلى إزالة الأعشاب في ساحات المدجنة ومحيطها بشكل دوري.

السالم وخلال الجولة قدم التهنئة للعاملين بحلول عيد الفطر السعيد مثنياً على جهودهم والمثابرة بالعمل مع تقديم مكافأة عينية للعاملين كافة.

و تفقد محافظ اللاذقية مبقرة فديو و خلال جولته اطلع من مدير المبقرة المهندس علي خرما والكوادر الفنية على سير العملية الإنتاجية والأعمال الاعتيادية اليومية والإجراءات المتّبعة لتحسين واقع الانتاج والقطيع.

وقدم السالم التهاني للكوادر الادارية والفنية في المبقرة بحلول عيد الفطر السعيد مثنياً على جهودهم في تحسين واقع المبقرة والإنتاج لافتاً في الوقت نفسه إلى أن العمل بروح الفريق والتعاون يسهم بتحقيق النتائج الايجابية المرجوة.

وتقديرا لجهود العمال مع تحسن إنتاجية المبقرة واستمرارهم في العمل خلال أيام العطل والأعياد أوعز السالم بتقديم مكافأة عينية للعمال كافة.