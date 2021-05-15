لتشجيع عودة واسقرار أهالي.. منطقة جوبر مشروع المياه بالخدمة قريباً

البعث ميديا حمص صديق محمد

أكد محافظ المهندس بسام بارسيك خلال تفقده اليوم واقع العمل في مشروع مياه جوبر على ضرورة الإسراع بالعمل ووضع المشروع بالخدمة خلال الأيام القليلة القادم.

كما استمع المحافظ من الأهالي ومجلس بلدة جوبر لبعض المتطلبات الخدمية ،مؤكداً أنه سيتم تركيب محمولة كهربائية والبدء بضخ المياه خلال الأيام القليلة القادمة ،مبيناً أن مشاريع مياه الشرب من أولويات عمل المحافظة مؤكداً على إنجازها بالوقت المحدد كونها عمامل أساسي بعودة الأهالي واستقرارها وتطبيق العدالة في التوزيع في كافة مناطق المحافظة ،مشيراً إلى أهمية مشاركة وتعاون المجتمع المحلي مع المؤسسات الخدمية لتشجيع عودة واستقرار الأهالي.

وفي سياق متصل ومع بدء إعادة تأهيل بعض المعامل المدمرة زار محافظ حمص التجمع الصناعي في جوبر واطلع على واقع المعامل المدمرة جراء الإرهاب وبدء رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية بإعادة تأهيل المعامل حيث أبدى المحافظ استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات والدعم لعودة المعامل للعمل والإنتاج لإعادة دوران العجلة الاقتصادية .

شارك بالجولة مدراء المؤسسات الخدمية (مياه ،كهرباء ،خدمات فنية )ورئيس غرفة صناعة حمص لبيب إخوان .