ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 154 شهيدا

استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على قطاع غزة.

وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف بالصواريخ منازل الفلسطينيين في شارع الوحدة وسط مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة 43 آخرين.

كما تمكنت طواقم الدفاع المدني والصحة من انتشال خمسة أطفال أحياء جراء استهداف منزلهم بشارع الوحدة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي إلى 154 شهيدا، بينهم 45 طفلا وأكثر من ألف جريح إضافة إلى الأضرار المادية الجسيمة في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.