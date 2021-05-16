البطريرك يونان: الانتخابات الرئاسية واجب وطني وديني

البعث ميديا || حلب – معن الغادري:

عبر غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي بالعالم عن سعادته بزيارة مدينة حلب المدينة التي انتصرت على الإرهاب بفضل صبر وصمود أهلها وتضحيات وتلاحمهم مع أبطال الجيش العربي السوري.

وأضاف خلال زيارته الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب تعيش سورية هذه الفترة أيام ولحظات تاريخية واستثنائية تتمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية في السادس والعشرين من الشهر الجاري ، مبيناً أنها واجب وطني وديني وداعياً إلى المشاركة الواسعة لاختيار الرئيس الذي صمد وضحى وحمى وطنه وشعبه، منوهاً بمدلولات وعمق شعار الحملة التي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد والتي تؤكد بأن الأمل بالمستقبل الواعد والمشرق موجود ولايموت، مما يجسد كل معاني المحبة والتسامح والذي كان سر انتصار سورية على الإرهاب وأعدائها.

وبين البطريرك يونان أنّ العمل هو عبادة ومقدس لجميع الناس وكلنا جاهزين للعمل في المستقبل ليعم التسامح والخير بالمنطقة والعالم وندعو الرب القدير أن يبارك سورية شعباً وأرضاً.

من جانبه رحب الرفيق أمين فرع الحزب بالبطريرك يونان مستعرضاً ما تشهده حلب من نهوض حقيقي بعد أن انتصرت على الإرهاب بفضل صمود وتضحيات أبناء المدينة وأبطال الجيش وحكمة وشجاعة السيد الرئيس بشار الأسد ، وأكد الرفيق منصور أن إجراء الاستحقاق الرئاسي سيكون رسالة للعالم أجمع بأن سورية انتصرت على أعدائها وأنها ستقول نعم للقائد بشار الأسد الذي يشكل الضمانة ‎لوحدة الشعب والأرض.

حضر اللقاء الوفد المرافق للبطريرك يونان والرفيق عبد الله حنيش رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الفرعي، وكهنة الأبرشية وأعضاء اللجنة الاستشارية وبير مرجانة عضو مجلس الشعب وجورج بخاش أمين سر مجلس المحافظة.