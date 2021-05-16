عالميا..إصابات كورونا تتجاوز 163 مليونا

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح ثلاثة ملايين و 383964 شخصا حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفق أحدث إحصائيات موقع وورلد ميتر فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم 163 مليوناً و191576 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 141 مليوناً و515329 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 33 مليوناً و 695916 إصابة و599863 وفاة.

وفي البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات تم تسجيل 67009 إصابات و 2087 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15 مليوناً و590613 إصابة في حين بلغت الوفيات 434852 حالة.

وفي المكسيك تم تسجيل 225 وفاة و2695 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 220380 والإصابات إلى مليونين و380690 إصابة.