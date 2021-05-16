مظاهرات في مدن أمريكية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شهدت العديد من المدن الأميركية مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه في نيويورك احتشد نحو ألفي متظاهر بمنطقة باي ريفر في حي بروكلين ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأخرى تطالب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتوقف عن دعم كيان الاحتلال، ورددوا هتافات مثل “فلسطين حرة حرة” و”من النهر إلى البحر فلسطين ستكون حرة”.

وقالت المتظاهرة أليسون زامبرانو إن “للفلسطينيين الحق في العيش بحرية ولا ينبغي لأطفال غزة أن يقتلوا”، فيما قال مشهور أحمد وهو فلسطيني يعيش في نيويورك “أطالب الرئيس الاميركي جو بايدن وحكومته بالتوقف عن دعم القتل.. ادعموا الضحايا أوقفوا الاضطهاد”.