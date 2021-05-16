وفيات كورونا في الأرجنتين تتخطى الـ70 ألف

تجاوزت حصيلة ضحايا وباء كورونا في الأرجنتين عتبة الـ 70 ألف وفاة منذ بدء تفشيه في البلاد، في حين زاد معدل الإصابات عن 20 ألف إصابة جديدة يوميا.

وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية: إن الفيروس حصد في الساعات الـ 24 الماضية أرواح 400 شخص ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 70253 حالة، كما تم تسجيل 21469 إصابة جديدة ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 3290935 في هذا البلد البالغ إجمالي عدد سكانه 45 مليون نسمة.

وبحسب بيانات رسمية فإن 5517 شخصا يرقدون حاليا في أقسام العناية المركزة في مستشفيات البلاد.

ولا تزال الحدود الأرجنتينية مغلقة أمام الجميع باستثناء المواطنين والأجانب من حملة تراخيص الإقامة الدائمة.