إطلاق العمل في عدد من المشاريع الصحية وتدشين مشفى العيون ووضعه في الخدمة

بحضور وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش اطلق العمل في العديد من مشاريع إعادة وتأهيل المواقع الصحية التي تعرضت إلى أعمال التدمير والتخريب من قبل العصابات المسلحة ، حيث تم البدء بأعمال ترميم جناح الإسعاف في مشفى زاهي أزرق والمباشرة بأعمال ترميم الطبابة الشرعية، وتفقد واقع العمل في مشفى الأطفال ومراحل ترميمه وإعادة تأهيله .

كما افتتح الوزير الغباش يصحبه الرفيق أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب المستودعات المركزية لمديرية صحة حلب في حي مساكن هنانو ، بعد إعادة ترميمها وتأهيلها من الأضرار التي لحقت بها أن تعرضت للتخريب نتيجة الأعمال الإرهابية، وافتتح مركز أسعد محفوظ الصحي بمنطقة البلورة في حي باب النيرب حلب .

وكان وزير الصحة حسن محمد الغباش قد افتتح صباح اليوم مشفى العيون – الهيئة العامة لمشفى العيون الجراحي – في حي قاضي عسكر ووضعه في الخدمة بعد أن تم ترميمه وتأهيل من الأضرار التي لحقت به جراء الأرهاب .

وأكد الوزير الغباش أن القطاع الصحي يلقى الدعم والرعاية من الحكومة وخطط الوزارة مستمرة لإعادة تأهيل كافة المشافي والمراكز الصحية التي تضررت جراء الأعمال الإرهابية ، مشدداً على ضرورة إنجاز الخطط والمشاريع في مواقيتها المحددة ووفقاً لمعايير الجودة بهدف توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين .

بدوره قدم مدير صحة حلب الدكتور زياد الحاج طه شرحاً مفصلاً عن مراحل العمل وخطط مديرية الصحة في حلب في إنجاز المشاريع المقررة ، بالإضافة إلى أهمية إعادة تأهيل مشفى العيون ووضعه في الخدمة ، مشيراً إلى أن المشفى يتألف من طابقين يمتد على مساحة طابقية 1800 متر مربع بسعة /25/ سريراً ، ويعتبر من مشافي حالات اليوم الواحد ، ويضم غرفتي عمليات ، وغرفة عناية وقسم الإسعاف، وقاعة محاضرات ، وجميع العيادات التخصصية /عيادة عامة – عيادة الحوَل – قرنية – علاج بالليزر – بصريات – داخلية – ايكو عيني – اشعة – ومخبر / أضافة إلى طابق خدمي وإداري .

حلب – معن الغادري