اجتماع موسع مع مدراء الشركات والمؤسسات بحمص للتأكيد على إنجاح العملية الانتخابية

أكد الرفيق حافظ خنصر رئيس اتحاد نقابات عمال حمص خلال اجتماع موسع اليوم مع مدراء الشركات والمؤسسات على ضرورة تضافر الجهود والعمل من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية ،لافتاً إلى أن العمل النقابي والإداري سوف نكرسه في إنجاح العملية الانتخابية مجسدين بهذا شعار الحملة الانتخابية للقائد بشار الأسد “الأمل بالعمل والأمل بالإنتاج “.

وأشار خنصر أننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل تعزيز ثقافة العمل والإنتاج لكسر الحصار الاقتصادي الجائر على وطننا الحبيب.

ترأس اللقاء الرفيق حسام عودة عضو قيادة فرع حمص للحزب وبحضور الرفيق عارف الشيخ أمين الشعبة العمالية الثانية وعدد من رؤساء مكاتب النقابات.

البعث ميديا || حمص – صديق محمد