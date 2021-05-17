احتفالات جماهيرية وشعبية بحلب دعماً لترشح الرفيق الدكتور بشار الأسد

البعث ميديا || حلب – معن الغادري

أقامت قيادة شعبة الموظفين ونقابة الصيادلة احتفالاً جماهيرياً وشعبياً كبيراً دعماً لترشح الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي لرئاسة الجمهورية وذلك في حي حلب الجديدة.

وأكد المشاركون في الحفل الجماهيري أن الشعب السوري يعيش أيام ولحظات تاريخية واستثنائية ويجسد كل معاني الوفاء والولاء للوطن ولقائد ا‎لوطن السيد الرئيس بشار الأسد بإنتظار العرس الوطني الدستوري في السادس والعشرين من الشهر الجاري ليقول نعم لمن حقق الانتصار للوطن ولمن صمد وقاوم الإرهاب وانتصر عليه وليؤكد أن الأمل بالعمل لبناء سوريك المتجددة العصية على الأعداء.

وبين الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب أن سورية اليوم تعيش نصراً جديداً بعد أن انتصرت على الإرهاب وداعميه هذا النصر يتمثل بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري ولتجديد البيعة للرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الاسد الذي لم يفرط بذرة تراب واحدة وصمد في وجه أشرس حرب إرهابية عرفها التاريخ ، مشيراً إلى أن النصر تحقق بفضل صمود الشعب وتضحيات أبطال الجيش وحكمة وشجاعة القائد الأسد والذي قال ( وطننا حق لنا وحمايته حق علينا والله مع الحق … نحن بمرحلة مصيرية لا حلول وسطاً فيها.. لن نكون عبيداً بل أسياد مستقلون .. أسياد على بلدنا ومقدارتنا وحقوقنا ) .

وأضاف منصور: “يوجد كثير من الرؤوساء ولكن هناك قادة قليلون وا‎لرئيس وقف وقفة عز و كرامة ودحر الأعداء وصان الوطن ونحن اليوم ننتخب قائد مسيرة الصمود والبناء وإعادة الإعمار ، قائد مسيرة السيادة والقرار المستقل الرفيق الدكتور بشار الأسد”.

وأوضح منصور أن نجاح الاستحقاق الدستوري هو نصر سياسي جديد يضاف للنصر العسكري الذي سطرته قواتنا المسلحة في دحر الإرهاب وصفعة في وجه الدول التي حاربت سورية ليكون خيارنا الوحيد هو الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق الدكتور بشار الأسد ليكون رئيساً في ولاية دستورية جديدة لنرد الوفاء بالوفاء لتعود سورية موحدة قوية كما كانت.

بدورهم أكد كل من أمين شعبة الموظفين ونقيب الصيادلة و إمام جامع الإيمان أن المشاركة في الاستحقاق الوطني واجب وطني ورسالة للعالم مفادها أن السوريين وحدهم من يقرروا مصير وطنهم وهم قادرون على بنائه وإعماره .

وتخلل الحفل تقديم فقرات فنية لأطفال منظمة طلائع البعث و لاتحاد شبيبة الثورة و أغان وطنية .

شارك في الحفل الرفاق أعضاء قيادة فرع حلب للحزب والجهاز الحزبي بالشعب الحزبية والمنظمات والنقابات المهنية وحشد كبير من أهالي حي حلب الجديدة.