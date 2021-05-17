الخازن يؤكد الانتخابات الرئاسية في سورية ترسخ المنحى الديمقراطي

أشار وديع الخازنن عميد المجلس العام الماروني الوزير اللبناني السابق، إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سورية استحقاق مهم يرسخ المنحى الديمقراطي فيها ويعطي السوريين تطلعا نحو المستقبل وثقة أكبر بدولتهم التي واجهت بكل قوة حرباً كونية إرهابية.

ودعا الخازن في تصريح خاص لمراسل سانا في بيروت اليوم إلى عدم التدخل الأجنبي في الانتخابات السورية لأنها شأن داخلي يكرس مبدأ المواطنة ويدفع بسورية نحو طريق الاستقرار والتجديد والانتصار على مؤامرات الحصار والتدمير.

وأعرب الخازن عن أمله في أن تنتقل سورية إلى بر الأمان وتستعيد أمنها وازدهارها وموقعها المميز في الأسرتين العربية والدولية.