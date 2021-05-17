اللاذقية تستكمل إجراءات التحضير للانتخابات الرئاسية و تجهيز المراكز و الصناديق

أكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات الرئاسية في اللاذقية القاضي صالح وهبة اعتماد 1008 مراكز انتخابية في المحافظة تغطّي كافة مناطق المحافظة وريفها و أن التحضيرات مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة لتجهيز المراكز و تأمين الصناديق والمغلّفات و أوراق الاقتراع و الغرف السريّة لضمان حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها وتسهيلها أمام المواطنين و سيتم الاجتماع باللجان المكلفة بالمراكز الانتخابية خلال هذا الاسبوع لأداء القسم وبيان المهام الواجب اتباعها أثناء عملية الانتخابات.

بدوره أمين عام محافظة اللاذقية رفعت محمد أكد أن المحافظة أمّنت كل مستلزمات ومتطلبات إتمام العملية الانتخابية ونجاحها من آليات وقرطاسية والتنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان حسن سيرها.

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة