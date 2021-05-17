لقاء موسّع مع رؤساء وأمناء سرّ مراكز امتحانات الشهادات العامة في اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

تحضيراً لامتحانات الشهادات العامة عقد اليوم اجتماع موسّع مع رؤساء وأمناء السر للمراكز الامتحانية بحضور الرفيق كامل زنتوت رئيس مكتب التربية وطلائع البعث الحزبي الفرعي ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية المهندس فراس السوسي وعضو المكتب التنفيذي لقطاع التربية الدكتور أمير اسماعيل ورئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أيمن ناصر ونقيب المعلمين علي أسبر ومدير التربية عمران أبو خليل ورؤساء وأمناء سر المراكز الامتحانية دورة عام ٢٠٢١ .

وأكد الدكتور اسماعيل أن المحافظة أمّنت جميع المتطلبات اللازمة وتواصل التنسيق مع مديريات التربية والصحة وقيادة الشرطة والدوائر الشريكة لإجراء امتحانات ناجحة وهادئة.

ودعا عضو قيادة فرع اللاذقية للحزب الى ضرورة أن يؤدي رؤساء المراكز وأمناء السر دورهم بروح تربوية مع الالتزام التام بالتعليمات الامتحانية الوزارية لإنجاز الامتحانات بنزاهة وهدوء.

بدوره بين مدير التربية عمران ابو خليل انه تم انجاز التحضيرات كافة المتعلقة بامتحانات الشهادات العامة لهذا العام التي ستجري في ٣٩٣ مركزا .

وقدّم شرحا للتعليمات الامتحانية الوزارية وخاصة ما يتعلق بمهام رئيس المركز الامتحاني و أمين السر، مشدّدا على أهمية الاطلاع على تلك التعليمات المرفقة بإضبارة كل مركز والالتزام بما ورد فيها .