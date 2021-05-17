3384 طالباً وطالبة يتقدمون للامتحانات العملية لشهادة التعليم المهني بحمص

انطلقت صباح اليوم الامتحانات العملية لشهادة التعليم الثانوي المهني (الصناعي والنسوي ) حيث توجه 3384 طالباً وطالبة إلى المراكز الامتحانية والبالغ عددها 18 مركزاً في الريف والمدينة 14 مركزاً للصناعي و4 مراكز للنسوي .

وذكر مدير تربية حمص وليد المرعي أن مديرية التربية اتخذت الاستعدادات والإجراءات كافة لإنجاح العملية الامتحانية وتم تأمين مستلزمات العملية الامتحانية ،منوهاً أنه تم تعقيم جميع المراكز الامتحانية قبل انطلاق الامتحانات وسيتم تعقيمها بشكل يومي بعد خروج الطلاب ،مشدداً على الالتزام بالبرتوكول الصحي وخطة الطوارئ الصحية خلال الامتحانات حرصاً على السلامة الصحية لأبنائنا الطلاب والزملاء المدرسين من حيث تحقيق التباعد المكاني بين الطلاب وتعقيم أيدي الطلاب والمراقبين والزوار ،مشيراً أن العملية الامتحانية تسير وفق التعليمات الوزارية الناظمة ،مؤكداً على توفير الجو الهادئ والمناسب خلال الامتحان وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أبنائنا الطلاب .

البعث ميديا- حمص- صديق محمد