أجواء ربيعية والحرارة أعلى من معدلاتها

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية في المنطقة الشرقية والجزيرة، بينما تكون حول معدلاتها أو أعلى بقليل في باقي المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو ربيعياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 8 درجات والجو حار وصحو بشكل عام وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.