أكثر من ثلاثة ملايين و401 ألف وفيات كورونا عالميا

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من ثلاثة ملايين و401 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

وحسب موقع وورلد ميترز الأمريكي فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 164189004 إصابات، وإجمالي الوفيات إلى 3401990 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 142864728 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 600466 حالة وفاة من أصل 33739319 إصابة، تليها الهند مع تسجيل 278751 حالة وفاة من أصل 25227970 إصابة، ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 436537 حالة وفاة من أصل 15657391 إصابة.