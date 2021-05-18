الرفيق الهلال من حمص: الرفيق الدكتور بشار الأسد هو المخلص الوحيد من الإرهاب

في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة المركزية للحزب والتي تأتي ضمن الحملة الانتخابية للرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد، التقت اليوم القيادة مع الكوادر البعثية في فرع حمص حيث نقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد تحيات ومحبة الرفيق الدكتور بشار الأسد الامين العام لكافة الرفاق البعثيين في المحافظة.

ونوه الرفيق الهلال إلى أن محافظة حمص التي أعلن منها القائد العظيم بشار الأسد أول مسيرة الانتصارات في حي باب عمرو لا بد أن تكون المحافظة الوفية لهذا القائد الذي قارع الإرهاب نيابة عن العالم.

وبين الرفيق الهلال بأن أهالي محافظة حمص يعون حقيقة المؤامرة على سورية لأنهم لدغوا من الإرهاب والإرهابين وشاهدوا بأم العين مدى إجرامهم، وأدركوا أن الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام للحزب هو المخلص الوحيد من الإرهاب، والضامن الوحيد لوحدة سورية وقوتها.

وقال الرفيق الهلال أنه على الجميع العمل بجد خلال هذه الفترة لنرد جزءاً من الجميل للقائد، وأضاف أن شعار “الأمل بالعمل” الذي اختاره القائد يدل على أن مستقبل سورية أفضل وأننا اليوم أكثر تمسكاً بالقائد بشار الأسد لضمان مستقبل أبنائنا فهو الذي يعد ويفي بالوعد كما هو الأمر حينما وعدنا بتحرير حمص وحلب ودير الزور.

ومن ثم استمع الرفاق في القيادة للمقترحات والتوصيات من قبل الرفاق الحضور. شارك بالحضور الرفيق عمار سباعي عضو القيادة المركزية للحزب.