برشلونة يستقر على خليفة كومان.. فهل يكون كلوب ؟

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة بشأن المدرب المرشح لخلافة الهولندي رونالد كومان في برشلونة.

وزعمت العديد من التقارير أن كومان سيغادر برشلونة، عقب خروج الفريق من المنافسة على لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، معجب بالألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، ويريد التعاقد معه لقيادة الفريق.

وأشارت إلى أن الصفقة ستكون أسهل، إذا فشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بنهاية الموسم الجاري.

ويحتاج ليفربول، الفوز في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، لحسم تأهله إلى دوري الأبطال.

يذكر أن اسم كلوب، لم يدرج خلال الأيام الماضية لخلافة كومان، فيما تدور الترشيحات حول تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، ونجم البرسا السابق.