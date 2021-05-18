تحضيرات مكثّفة استعداداً للانتخابات الرئاسية في اللاذقية

اتخذت محافظة اللاذقية إجراءات تحضيرية مكثّفة استعداداً للانتخابات الرئاسية و خلال اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة برئاسة محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم تمّ بحث و استعراض كافة التحضيرات القائمة لانجاز انتخابات رئاسة الجمهورية و أكد المحافظ السالم خلال الاجتماع تأمين كافة مستلزمات ومتطلبات العملية الانتخابية داعياً اًعضاء المكتب التنفيذي كلاً في قطاعه إلى متابعة عمل الجهات كافة والإشراف على وضع برامج مناوبة دائمة في كافة القطاعات.

و كلّف المحافظ السالم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتنسيق مع فرع محروقات والتجارة الداخلية لدراسة امكانية نقل محطة الوقود المتنقلة في منطقة الصناعة / أوكتان 95/ إلى أوتستراد اللاذقية طرطوس و عضو المكتب لقطاع النقل بتواجد الهيئات الإدارية للخطوط وممثلي مجالس المدن على مدار الساعة في كراجات الانطلاق وتأمين حركة النقل .

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة