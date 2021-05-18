تنديداً بالعدوان الإسرائيلي.. إضراب شامل يعم الأراضي الفلسطينية

عم الإضراب الشامل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس وقطاع غزة المحاصر.

وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن إضراب الكرامة، الذي دعت له القوى الوطنية الفلسطينية، تنديداً بجرائم التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين وخاصة في القدس المحتلة وبعدوانه المتواصل لليوم التاسع على قطاع غزة المحاصر، شمل جميع مناحي الحياة الاقتصادية والتعليمية والخدمية والصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ومدينة القدس المحتلة وباقي مدن وبلدات الضفة الغربية إضافة إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في دول الشتات.

وترافق الإضراب الشامل، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام، سلسلة من الفعاليات الوطنية والمظاهرات التي ستنطلق من مراكز المدن والبلدات الفلسطينية ظهر اليوم نصرة للقدس ودعماً لصمود الفلسطينيين في قطاع غزة وتأكيداً على مواصلة المقاومة بوجه الاحتلال الإسرائيلي.