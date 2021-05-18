جماهير حمص تواصل احتفالاتها بمناسبة الاستحقاق الدستوري

دعماً لترشيح الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي لرئاسة الجمهورية أقامت الفعاليات الشعبية تجمع جماهير في قرية الفحلية بريف حمص الشرقي بمشاركة الرفاق د.محمد الصاج رئيس مكتب العمال والاقتصاد الفرعي وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأمين وأعضاء قيادة شعبة المركز الثانية للحزب ،كما تخلل الحفل تكريم عدد من ذوي الشهداء من قرية فحيلة .

كما أقام أهالي قرية أم العمد بريف حمص الشرقي فعالية جماهيرية بمناسبة الاستحقاق الرئاسي بحضور شخصيات رسمية وأهلية وعدد من أعضاء مجلس الشعب وممثلي النقابات المهنية ووجهاء ورجال دين وحشد كبير من أهالي القرية ومنطقة المخرم والقرى المجاورة .

وأكد المشاركون في الاحتفالية أن هذا الاستحقاق يعبر عن انتصار إرادة الشعب السوري على الإرهاب بكافة أشكاله الإجرامية والاقتصادية .

وشددوا أنهم سيشاركون في الانتخابات وفاء لدماء من ضحوا بأنفسهم حماية للوطن ولاستكمال نصر سورية على أعدائها .

كما أقامت شعبة التربية للحزب تجمع جماهيري أمام مبنى الشعبة بمشاركة الرفاق هالة الأتاسي رئيس مكتب التربية الفرعي وشعبان الحسن أمين شعبة التربية وعدد من الرفاق المعلمين .

البعث ميديا حمص صديق محمد