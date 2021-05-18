دعماً للاستحقاق الرئاسي.. لقاء طلابي في كلية التربية في السويداء

البعث ميديا _السويداء _رفعت الديك

دعماً للاستحقاق الرئاسي نظمت فرقة التربية بشعبة التعليم العالي لقاء ضم طلاب كلية التربية بحضور عضو قيادة الفرع الرفيقة نبال الظواهرة وأمين الشعبة د.صقر الغضبان.

وأكدت الرفيقة الظواهرة أن الانتخابات واجب وطني وحق دستوري ،مشيرة لضرورة المشاركة بالانتخابات لاستكمال مسيرة الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري بقيادته الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد وعلى الجميع العمل بيد واحدة لانجاح هذا الاستحقاق.

وأكد الطلاب على ولائهم ووقوفهم خلف قيادة الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد موحد سورية وبانيها من خلال صموده وقيادته الحكيمة لايصال سورية لبر الأمان .