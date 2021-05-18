رئيس جمهورية أبخازيا يزور معلولا وصيدنايا

زار رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا والوفد المرافق، مساء أمس، بلدتي معلولا وصيدنايا بريف دمشق ضمن برنامج زيارته الحالية إلى سورية، بحسب ما ذكرت وكالة سانا.

وفي دير مارتقلا بمعلولا، استمع الرئيس الأبخازي من القائمين على الدير إلى شرح عن أعمال التخريب التي لحقت بالبلدة والكنيسة جراء الإرهاب معرباً عن تقديره لصمود أهالي البلدة وبسالتهم في الدفاع عن هذا المكان الديني والتاريخي.

وخلال الزيارة قدمت مجموعة من أطفال البلدة أغاني باللغة الآرامية التي لا يزال يحافظ عليها أبناء البلدة تمجد الوطن والدفاع عنه والتمسك بالأرض.

كما زار الرئيس الأبخازي دير سيدة صيدنايا، ومقام الشاغورة العجائبية في الدير واستمع لشرح رئيسة الدير، فبرونيا نبهان، حول الأهمية الروحية للدير وما تعرض له من اعتداءات على يد التنظيمات الإرهابية إلى حين تطهير المنطقة من الإرهاب على يد أبطال الجيش العربي السوري.

وشارك في الزيارة الوفد المرافق للرئيس الأبخازي ووزير النقل زهير خزيم رئيس بعثة الشرف.