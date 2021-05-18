صفحة جرائم جديدة: 5 شهداء نتيجة اعتداء مسلحي “قسد” على المدنيين بريف الحسكة

مشهد مضطرب شبه يومي ترسم ملامحه ميليشيا “قسد” الانفصالية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في المناطق الشرقية السورية، باعتداءاتها على المدنيين وسرقتها لخيرات الأراضي السورية وثرواتها، لكن الشعب السوري الأبي يقف شوكة في حلق “قسد” وداعميها ومموليها.

ففي مناطق الشدادي وقرى ال47 والعطالة وعجاجة، خرج الأهالي في مظاهرات شعبية تندد بجرائم “قسد”، مطالبين بخروجها من مناطقهم ووقف جرائم مسلحيها بحق الأهالي وإيقاف عمليات اختطافها الشبان لسوقهم إلى التجنيد القسري في صفوفها، بحسب ما أفاد مراسل البعث ميديا في الحسكة، وامتدت المظاهرات إلى قرى العريشة وقانا والحداجة والرشيدية والحدادية.

وتقدّم المتظاهرون تجاه نقاط تمركز الميليشيات واعترضوا 5 صهاريج نفط تابعة للميليشيا في قرية عجاجة بالريف ذاته وأحرقوها، كما أحرقوا الإطارات وقطعوا عدداً من الطرق الفرعية إضافة إلى قطع الطريق العام في العريشة الواقعة على الطريق الواصل بين الحسكة والشدادي، ما أسفر عن تحرير عدد من النقاط التابعة لـ”قسد” وطرد مجنديها من المنطقة.

مراسل البعث ميديا أشار إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم امرأة وطفلة عمرها 5 سنوات وإصابة آخرين بجروح نتيجة استهداف مجموعات “قسد” بالرصاص الحي للأهالي المتظاهرين في حي النشوة.

ورفع المتظاهرون في جميع المناطق أعلام الجمهورية العربية السورية ورددوا شعارات تحيي الجيش العربي السوري والسيد الرئيس بشار الأسد.

وتتسع جرائم الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” التابعة له لتطال المدنيين وأساسيات عيشهم ما يشكل تهديداً لأهالي المناطق الشرقية، وسط التعامي الدولي عن تلك الجرائم.

البعث ميديا – ريناس إبراهيم – اسماعيل مطر