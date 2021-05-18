طيران الاحتلال يشن أكثر من 70 غارة على قطاع غزة

منذ فجر اليوم، شن طيران الاحتلال أكثر من 70 غارة على مناطق متفرقة في قطاع غزة المحاصر.

وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن طيران الاحتلال استهدف بأكثر من 70 غارة منازل ومنشآت وأراضي زراعية في مناطق متفرقة وسط القطاع وفي جباليا وبيت لاهيا شماله وحيي التفاح والشجاعية شرقه وخان يونس جنوبه وشارع الثلاثيني غربه، ما أدى إلى دمار كبير في المنازل والممتلكات.

كما قصفت طائرات الاحتلال صباح اليوم مناطق متفرقة في القطاع المحاصر.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، استهدف طيران الاحتلال بعدد من الصواريخ مناطق الكتيبة والمقوسي ومباني حكومية ومدنية غرب القطاع وأراضي زراعية في مدينة خان يونس.

وأضافت بأن الاحتلال قصف منطقتي جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع بعدد من الغارات، ما أدى إلى الحاق أضرار كبيرة بمنازل وممتلكات الفلسطينيين.