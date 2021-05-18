(لماذا سننتخب الرئيس بشار الأسد) عنواناً لمحاضرة شعبة المدينة الثانية في حماة

حماة – حسان المحمد

برعاية وحضور أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق المهندس أشرف باشوري أقامت شعبة المدينة الثانية محاضرة بمناسبة الانتخابات الرئاسية وتأييداً للأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد في حملته الانتخابية قدّمها مدير مدرسة الإعداد الحزبي بحماة الرفيق عبدالله عبدالله وأدارها عضو قيادة الشعبة الرفيقة الدكتورة ريما الريّس في صالة مجلس مدينة حماة.

وصف الرفيق عبدالله المشهد الانتخابي في سورية بحالتين:

١- الحالة الدستورية الطبيعية.

٢ -حالة متكاملة في صد العدوان وقال إن الرئيس بشار الأسد ظهرَ كمفكر استراتيجي خبير مدرك لأهمية الجغرافية السياسية، مبيناً إثباته برسم مسارات السلم الاجتماعي بمراسيم العفو وبلقاءاته مع المؤسسة الدينية وارساء منظومة قيم اخلاقية ووطنية واسرية، وأن الرئيس بشار الاسد تميّز بتواضعه وشموخه وحدة ذكائه فكان ابن سورية البار.

وأضاف إن منظومة الاخلاق لدى الرئيس الأسد تمثلت حديثا وسلوكا، فكان بلسم جراح الشهداء الاحياء، وكان مع وأمام كل الناس في زياراته ومشاركاته في التشجير وكل الحملات التطوعية، وإنه طوال مدة الحرب لم يتنح ،ولم يترك السلطة ليحافظ على خيارات سورية الثابتة في العروبة والبوصلة فلسطين والجولان، ويكون شريكاً في انتصارات محور المقاومة، ورغم الحرب حدّث الجيش ومنظومة الدفاع الجوي.

واختتم الرفيق عبدالله بأن التاريخ سيكتب نصر القائد بشار الاسد ويكتب هزيمة الامبريالية العالمية وأدواتها الاوربية والتركية والرجعية الأعرابية، وفي في ٢٦ ايار سيكون البعث مع التاريخ لنكتب نعم مع الانتصارات القادمة للرئيس بشار الاسد .

حضر المحاضرة الرفاق أعضاء قيادة الفرع وأمين وأعضاء قيادة شعبة المدينة الثانية .