مجلس الوزراء: متابعة التحضيرات اللازمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بما يضمن حسن إجرائها بالشكل الأمثل

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على متابعة كافة الإجراءات والتحضيرات اللازمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بما يضمن حسن إجرائها بالشكل الأمثل وسهولة وحرية المشاركة لجميع المواطنين.

وأكد المجلس على الوزارات كافة تسهيل مباشرة المهندسين المفرزين إلى الجهات العامة بالعمل ووضعهم في أماكن تتناسب مع اختصاصاتهم وتمكن من تطوير أداء المؤسسات العامة في إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري والاهتمام بتدريبهم وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من القيام بمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار مع مواصلة تطوير آلية الفرز واستحداث فرص عمل جديدة لاستيعاب القسم الأكبر خلال المرحلة المقبلة حيث شملت عملية الفرز الأخيرة أكثر من 6400 مهندس وبنسبة تجاوزت 68 بالمئة من المهندسين المشاركين في مفاضلة الفرز.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة بقيمة 800 مليون ليرة لزيادة طاقتها الإنتاجية وتأمين حاجة السوق المحلية من مادتي البيض والفروج ومنح المؤسسة العامة للسكر سلفة بقيمة 3.5 مليارات ليرة لتأمين 2500 طن من مادة المولاس لزوم تصنيع مادة الخميرة وأكد على وزارة الصناعة الإسراع بإعادة تأهيل معمل السكر في مسكنة وإدخاله في الإنتاج.

وشدد المجلس على تكثيف الجهود لاستكمال إنجاز مشروع البطاقة الذكية وصولاً إلى كل المحافظات والعمل المستمر على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتحسين عملية تسعير المواد الأساسية وتوسيعها لتشمل مواد جديدة وطلب من وزارة الكهرباء تشديد الإجراءات المتعلقة بضمان عدالة التوزيع وتحسين واقع التيار الكهربائي.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة بذل أقصى الجهود واستثمار كل الموارد المتاحة لإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية ومتابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات مع الدول الصديقة داعياً الجهات المعنية إلى زيادة الإجراءات الاحترازية التي تمنع تكرار حدوث الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية والغابات.

إلى ذلك طلب المجلس من وزارة النفط تقديم رؤية عمل تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي حدوث اختناقات في توزيع المشتقات النفطية واستثمار الكميات المتاحة بالشكل الأمثل وزيادة عدد محطات الأوكتان 95 عند مراكز الطرق الرئيسية لتغطية احتياجات المسافرين وتمديد العمل ببطاقات الماستر حتى نهاية الشهر الجاري لحين استكمال تسوية أوضاع الآليات التي تتزود بالبنزين من خلال هذه البطاقات.

وكلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان تكثيف الجهود في مشروع السكن العمالي واستكمال إنجاز مشروع السكن الشبابي وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقديم مذكرة حول مراحل إنجاز مشروع 66 خلف الرازي وإمكانية تنفيذ مشاريع مشابهة في مختلف المحافظات.

ودعا المجلس وزارتي الموارد المائية والزراعة إلى العمل لزيادة مردودية وحدة المساحة واستثمار مياه السدود في زيادة المساحات المروية بعد تأمين الحاجة من مياه الشرب وتحسين خطة المحاصيل الصيفية وطلب من وزارة السياحة متابعة خططها للسياحة الصيفية ولا سيما ما يتعلق بتطوير السياحة الشعبية وتقديم المحفزات لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

وناقش المجلس آلية استيفاء بدل خدمة منح وثيقة غير عامل بما يسهم في تحفيز العاملين وصيانة المنظومة الإلكترونية كما ناقش مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 76 لعام 2002 الناظم لشؤون تسوية أوضاع آليات ومركبات وسيارات الجهات العامة غير المسجلة وما في حكمها وتعليماته التنفيذية وذلك نظراً لعدم تمكن الشركات من تسوية أوضاع معظم آلياتها وحاجة الكثير من الجهات العامة إلى ذلك.

ووافق المجلس على ترميم فرع إدارة قضايا الدولة بحلب واستكمال تنفيذ أعمال إكساء خمس عمارات برجية في مشروع الادخار السكني في محافظة اللاذقية.