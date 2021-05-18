مدرب جديد لمنتخب سورية بكرة السلة

أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة عن اختياره لمدرب جديد للمنتخب الأول، الذي تنتظره مشاركة في النافذة الأخيرة من التصفيات الآسيوية، حيث يلتقي منتخبي السعودية وقطر، ويحتاج لتحقيق الفوز لضمان التأهل المباشر.

وقبل الاتحاد اعتذار المدرب الأمريكي جو ساليرنو، الذي قاد نسور قاسيون لفوز تاريخي على إيران في النافذة الماضية، وذلك بسبب تعذر حصوله على الأوراق اللازمة لمغادرة كندا، حيث يقيم وأسرته.

وكشف الاتحاد ان التأخير في تجديد أوراق الإقامة للمدرب وعائلته في كندا، هو ما منعه من السفر إلى سورية، حيث لا يرغب المدرب بالاستغناء عن إقامته الكندية حيث يقيم هو وأسرته منذ مدة طويلة.

جنسية المدرب الجديد ستكون أمريكية أو كندية، بناء على ترشيحات من ساليرنو نفسه، و ذلك حتى لا يتغير النهج الذي وسمه المدرب خلال الفترة الماضية، والذي أحدث نقلة كبيرة لمنتخب سورية من المدرسة الصربية الدفاعية البحتة، الى المدرسة الأمريكية الهجومية.

ومن المتوقع أن يقيم المنتخب السوري معسكر مغلق في روسيا استعداداً للنافذة الثالثة.