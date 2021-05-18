مهرجانات الوفاء و الدعم و التأييد للقائد الأسد تتواصل في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة – آلاء حبيب – نورا جولاق – منار الجمال

واصلت جماهير محافظة اللاذقية مهرجاناتها و فعالياتها الاحتفالية الشعبية الحاشدة تعبيراً عن تأييدها و دعمها لترشيح القائد بشار الأسد رئيسا للجمهورية العربية السورية.

حيث أقيمت تجمّعات شعبية حاشدة في مدينة اللاذقية و ذلك في ساحة الشيخ ضاهر بمشاركة واسعة من فعاليات المدينة الحزبية و الجبهوية و الشعبية و الروحية و الاجتماعية و بحضور الرفاق أمين فرع اللاذقية للحزب المهندس هيثم اسماعيل و أعضاء قيادة فرع الحزب و الجبهة الوطنية التقدمية و رئيس مجلس المحافظة و أعضاء مجلس الشعب و المحامي العام الأول في المحافظة و مفتي اللاذقية الشيخ زكريا سلواية و الشيخ غزال غزال مفتي منطقة اللاذقية وفعاليات شعبية و روحية.

و عبّر أبناء المدينة عن الاعتزاز و الفخر بالقيادة الحكيمة للقائد الرمز بشار الأسد و تجسيد هذا الوفاء في السادس و العشرين من أيار بإعلاء كلمة نعم مدوّية قوية في أرجاء العالم تحديدا للعهد الوثيق للقائد.

كما احتشدت فعاليات شعبية و أهلية و اجتماعية وحزبية في فعالية جماهيرية حاشدة في ساحة بلدة السامية حيث شارك فيها أهالي قرى الحارة – المختارية – حرف السلكين شريفة – حبيت – سلمى – الرامة – المشيرفة تضمنت أناشيد وطنية وهتافات باسم سورية وجيشها ومقاطع شعرية ورفع المشاركون أعلام سورية ولافتات تدعم الإستحقاق.

وأكد المشاركون أن الاستحقاق الوطني هو نصر لسورية وليعبر السوريون عن كلمتهم واختيارهم معتبرين أن هذه الفعالية رسالة دعم ووفاء للقائد الدكتور بشار الأسد.

كما واصل أبناء جبلة في قريتي بستان الباشا والدالية دعمهم وولاءهم ووفاءهم لقائد الوطن، وأكدوا في لقاء جماهيري كبير بمشاركة رسمية وشعبية أن القائد بشار هو خيرهم وخيارهم الحق مُشيرين إلى مواقفه المُشرّفة بالوقوف إلى جانب الشعب في كل المحن التي مرت على الوطن وبلسمة جراحه.

و تواصل جامعة تشرين جلسات ملتقيات البعث للحوار الشبابي بعنوان: الأسد في وجدان الشباب بمشاركة الرفيق د.خالد المقداد فرع درعا خريج دورة مركزية خريج دورة متميزين، والرفيقة يارا مجيد آغا فرع ديرالزور خريجة دورة مركزية، والرفيق حسين بيضون من فرع ادلب خريج دورة مركزية ودورة متميزين، و الرفيقة عبير عفيفة فرع اللاذقية خريج دورة مركزية ودورة متميزين، والرفيقة رهف محلا فرع اللاذقيةخريجة دورة مركزية ٢١ ومتميزين ٢ العام ٢٠٢٠.

والرفيق محمد مازن حمو فرع جامعة تشرين دورة مركزية و الرفيق. د كنان صقر من الرفاق المتميزين و إدارة الجلسة الرفيق جابر عمران رئيس مكتب الشباب الفرعي.