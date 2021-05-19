آخر حصيلة لإصابات ووفيات كورونا حول العالم

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من ثلاثة ملايين و416 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

وحسب موقع وورلد ميترز الأمريكي فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 164851171 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 3416923 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 143685445 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 601263 حالة وفاة من أصل 33771340 إصابة، تليها الهند مع تسجيل 283276 حالة وفاة من أصل 25495144 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 439050 حالة وفاة من أصل 15732836 إصابة.