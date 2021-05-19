البيتكوين تهوي لأدنى مستوى لها

بنسبة تزيد على 13 بالمئة، هوت العملة المشفّرة بيتكوين لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الـ9 من شباط الماضي.

وبحسب منصة كوين ديسك وصل سعر البيتكوين إلى 38585 دولارا لتعاود الهبوط إلى ما دون حاجز 40 ألف دولار الذي حققته في شباط الماضي وحافظت عليه.

وجاءت الضربة الجديدة للعملة المشفّرة من الصين التي أعلنت عدم قانونية استخدام بيتكوين كوسيلة للدفع وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذي لـ”تسلا” ايلون ماسك أن شركة صناعة السيارات الكهربائية علقت شراء السيارات باستخدام البيتكوين والتي أدت إلى خسائر بأكثر من 300 مليار دولار في سوق العملات المشفرة بالكامل.