الخارجية تدعو السوريين في الخارج إلى المشاركة بالانتخابات الرئاسية

دعت وزارة الخارجية والمغتربين المواطنين السوريين في الخارج إلى المشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، يوم غد الخميس، تأكيداً لإرادتهم الحرة وانتمائهم الوطني والمساهمة في بناء سورية المتجددة التي يقرر مستقبلها السوريون وحدهم.

وأوضحت الوزارة بأن مشاركة المواطنين في المغتربات بهذا الواجب الوطني تشكل التأكيد الأبلغ على التمسك باستقلالية القرار الوطني وإفشال كل المحاولات الرامية لفرض الوصاية على السوريين ورهن إرادتهم لمشيئة الآخرين.

وأكدت أن الأوطان الحرة يبنيها الأحرار، والسوريين على مر التاريخ كانوا عنواناً للكرامة ورمزاً للحرية ونبراساً في التمسك بإرادتهم الحرة ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونهم.

وتوجهت الوزارة للمواطنين السوريين في المغتربات بالقول إن “سفارات وطنكم والعاملين فيها يفتحون قلوبهم قبل أبوابهم لاستقبالكم لممارسة هذا الواجب الوطني والمشاركة مع السوريين في داخل الوطن بهذا الاستحقاق الوطني المهم وليكن شعاركم.. من أجل سورية سأشارك في الانتخابات الرئاسية”.