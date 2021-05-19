الشعار من اللاذقية: نخوض معركة استكمال الانتصار من خلال الاستحقاق الدستوري

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

دعماً و تأييداً لترشيح القائد الرمز الدكتور بشار الأسد الى انتخابات رئاسة الجمهورية التقى الرفيق محمد إبراهيم الشعار نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية بحضور عدد من الأمناء العامين لأحزاب الجبهة و الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع الحزب رئيس فرع الجبهة في اللاذقية مع القيادات الحزبية والجبهوية والكوادر القيادية والفعاليات الشعبية في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وذلك في دار الأسد للثقافة.

و أكد الرفيق الشعّار أن الاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسة الجمهورية هو معركة حقيقية يخوضها الوطن لاستكمال الانتصارات التي حققتها سورية بجيشها الباسل و بقائدها الرمز السيد الرئيس بشار الأسد مؤكدا على الدور الهام و أن الاستحقاق هو استكمال لمعركة الانتصار و عليكم كأحزاب أن تنزلوا إلى الناس و تلامسوا وعيهم و تحثّوا الناس على المشاركة لردّ الحدّ الأدنى من الجميل و الوفاء لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد. وأكد الشعار على أهمية الاستحقاق الدستوري الوطني بامتياز في انتخاب السيد الرئيس بشار الأسد لولاية دستورية جديدة كونه من يقود سورية إلى بر الأمان بكل اقتدار وحكمة.

و عرض الرفيق الشعار لأهم مستجدات الواقع السياسي ومجريات الأحداث التي تشهدها الساحة المحلية والدولية مؤكداً على دور أحزاب الجبهة في نشر الثقافة الوطنية وتعزيز التلاحم الوطني بين أبناء سورية وتحصين المجتمع لمواجهة التحديات التي فرضتها الظروف القاسية بفعل الحرب العدوانية التي تتعرض لها سورية ولفت إلى تأكيد الرفيق الأمين العام للحزب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية السيد الرئيس بشار الأسد على أن قضية فلسطين هي بوصلة الطريق لسورية ولن نتخلى عنها ابداً و أشار إلى أننا نخوض معركة جديدة هي معركة استكمال الانتصارات التي قادها السيد الرئيس بشار الأسد منذ عام 2011 مع جيشه الباسل وشعبه الأبي حتى عودة كل الأراضي السورية إلى حضن الوطن وطرد كل ما هو محتل وطامع في أراضي سورية لعودة استقرار وموقع ودور سورية في المرحلة القادمة كما كانت دائما شعلة وقلب العروبة النابض.

و بدورهم الأمناء العامون لأحزاب الجبهة الوطنية غسان عثمان الأمين العام لحزب العهد الوطني و إياد عثمان الأمين العام لحزب الاتحاد العربي الديمقراطي و د. صفوان سلمان رئيس الحزب القومي السوري أكدوا على تجسيد الوفاء للوطن و لقائد الوطن في إنجاز الاستحقاق الدستوري و تكريس الوعي المتجذر في كل السوريين بما يرسخ غنى الحياة السياسية و تحويل الوعي الى ممارسة من خلال أداء الواجب الوطني و الوفاء للقائد الرمز السيد الرئيس بشار الأسد.

الرفيق أمين فرع اللاذقية للحزب المهندس هيثم اسماعيل ركّز على الدور الحيوي الذي تضطلع الجبهة الوطنية التقدمية في محافظة اللاذقية في الوسط المجتمعي بما يترجم أهمية دور الجبهة التي أسسها القائد المؤسس حافظ الأسد عندما قرأ المشهد السوري بكل موضوعية ودقة ومسؤولية وبنى الجبهة هذا النشأ الذي كان سببا في حماية سورية من أعدائها ومخططاتهم لافتاً إلى مقدرة سورية وصمودها في التصدي للمخططات الإجرامية وتحقيق الانتصارات العظيمة على أعدائها بقيادتها الحكيمة وبسالة جيشها ووعي وإرادة شعبها الملتف حول الجيش والقائد.

كما أشار إلى الدور المناط بالشعب السوري من أجل المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم كواجب وطني ليكون تتويجاً للنصر الكبير .

حضر اللقاء الرفاق أعضاء قيادة فرع اللاذقية للحزب و فرع الجبهة الوطنية التقدمية وعدد من أعضاء مجلس الشعب ورئيس مجلس المحافظة و أعضاء مجلس المحافظة .