بوغدانوف وحداد.. بحث تطورات الأوضاع في سورية

اجتمع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد، وبحثا تطورات الأوضاع في سورية والتحضير للانتخابات الرئاسية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها وفق ما أوردت وكالة سبوتنيك اليوم أنه ” جرى خلال اللقاء تبادل معمق لوجهات النظر حول تطور الوضع في سورية وتم إيلاء اهتمام خاص لعملية التحضير للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في السادس والعشرين من الشهر الجاري وحضور المراقبين الروس وغيرهم من المراقبين الدوليين المدعوين”.

وأضاف البيان جدد الجانب الروسي دعمه الثابت لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها واستعداده لمواصلة المساعدات المتعددة الأوجه للشعب السوري.