طلاب تحصد القمح تزامناً مع حصاد نتائج العام الدراسي

شارك تلاميذ وطلاب من أبناء ريف دمشق بحصاد ما زرعوه من قمح في مركز الباسل للتدريب الريفي في كفر قوق .

وأعتبر وزير التربية الدكتور دارم طباع خلال مشاركته الطلاب بالحصاد أن موسم الحصاد يأتي بالتزامن مع حصاد الأبناء التلاميذ والطلاب نتائجهم لعام دراسي، مخاطباً الطلاب ” أنكم تحصدون القمح لإنتاج الخبز ، وكل من يفرط بحبة قمح هو خائن لأهله وبلده، فحبة القمح غالية، وبفضلها بقينا صامدين، ونحن اليوم ننفذ الأمل الذي نعيش من أجله، فأملنا بعملنا، وأهلكم عندما يدلون بصوتهم في الانتخابات الرئاسية يجسدون أملهم بعملهم”

وبين مدير الجاهزية والدفاع الوطني هيثم عيسى أن الهدف من تدريب الطلاب على حصاد القمح، من أجل الاستمتاع بحصد ما زرعوه.

مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج أوضح أن هذه الفعالية هي تعبير عن دور وزارة التربية في ترسيخ قيمة الإنتاج والحفاظ على الثروة الزراعية والاعتماد على الذات وتعزيز السيادة الوطنية وتهيئة أبنائنا للتمسك بأرضهم واستصلاحها بما يساهم في إعادة أعمار هذا الوطن

البعث ميديا || ريف دمشق – علي حسون