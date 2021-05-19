طيران الاحتلال يقصف غزة.. استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين

يواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه الجائر على الفلسطينيين، حيث استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عشرة آخرون اليوم بقصف لطيران الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال استهدف بعدة صواريخ منزلين وسط وغرب القطاع ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة عشرة آخرين.

واستهدف طيران الاحتلال بصاروخين حي الزيتون جنوب شرق القطاع إضافة إلى قصفه منطقة أبراج الكرامة شماله ما ألحق دماراً كبيراً في المنازل والممتلكات المجاورة.

وأصيب فلسطيني بقصف لطيران الاحتلال على شارع خالد بن الوليد في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع إضافة إلى استهداف طيران الاحتلال منزلا بالمدينة ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

كما استهدف طيران الاحتلال ومدفعيته أراضي زراعية في بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع ما أدى إلى إلحاق دمار كبير في ممتلكات الفلسطينيين وتصاعد ألسنة اللهب والدخان بشكل كثيف في المكان إضافة إلى اندلاع حريق بمنزل في منطقة الشيماء غرب بيت لاهيا.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم العاشر على التوالي إلى 222 شهيداً بينهم 63 طفلاً إضافة إلى إصابة نحو 1500 بجروح مختلفة بينهم 450 طفلاً.

المصدر: سانا