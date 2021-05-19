مهرجانات شعبية وحفلات فنية تعم أرجاء السويداء دعماً للاستحقاق الدستوري

السويداء _ رفعت الديك

واصلت جماهير محافظة السويداء تعبيرها عن دعمها للاستحقاق الدستوري ودعمها لجيشنا الباسل في حربه على الإرهاب والإرهابيين حيث شهدت مدينة صلخد مهرجاناً جماهيرياً كبيراً.

كما شهدت بلدتي ملح والهويا مهرجاناً مماثلاً، وكذلك قرى مياماس والثعلة وذبيبن، كما وشهدت خيمة وطن في السويداء حفلاً فنياً لأطفال طلائع البعث قدموا فيه لوحات فنية وفقرات متنوعة وعروضاً رياضية عبروا فيها عن محبتهم للوطن على طريقتهم الخاصة.

ونظم فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالسويداء لقاء في كلية الزراعة.

وأكد المشاركون في الفعاليات، الذين رفعوا الأعلام الوطنية واللافتات التي تعبر عن صدق الوفاء والولاء للوطن وقائد الوطن، وقوفهم خلف جيشنا الباسل في تصديه للإرهاب والإرهابيين على امتداد مساحة الوطن، وتمسكهم بالوحدة والثوابت الوطنية وأنهم ماضون إلى ممارسة حقهم وواجبهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

لافتين إلى أن الشعب السوري وحده فقط من يقرر مصيره ومصير بلده وأنه قادر على اختيار من يقود بلده إلى بر الأمان، وإكمال عملية البناء والإعمار وإعادة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن، وأن خيارهم هو المرشح الضامن لحقوق الأمة والمعبر عن تطلعات الشعب وآماله.