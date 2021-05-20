الحرارة أعلى من معدلاتها

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية في أغلب المناطق، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ووفقا لتوقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبالنسبة ليوم غد، تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في المناطق الغربية والجنوبية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية بينما تستمر بالارتفاع في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 7 إلى 10 درجات مئوية.

في حين يكون الجو يوم السبت ربيعياً معتدلاً وغائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار متفرقة على المرتفعات الساحلية.