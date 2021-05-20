الخارجية: تمديد الانتخابات في سفارات سورية حتى الثانية عشرة ليلاً

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنه بالتنسيق مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات تقرر تمديد الانتخابات الرئاسية في سفارات الجمهورية العربية السورية حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً لتمكين المواطنين السوريين في الخارج من ممارسة حقهم في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التمديد جاء بالتنسيق مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات نظراً للإقبال الكثيف للمواطنين الراغبين بأداء واجبهم الوطني في الانتخابات والإجراءات التي تفرضها الكثير من دول العالم بفعل جائحة كورونا وما يتبع ذلك من ضرورة مراعاة قواعد الصحة العامة وخاصة التباعد المكاني وحظر أي نوع من أنواع التجمعات ما حال دون تمكن الكثير من المواطنين من المشاركة في الاقتراع حتى الآن.

وكان المواطنون السوريون المقيمون في الخارج بدؤوا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في مقار السفارات السورية بدول العالم عند الساعة السابعة من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي لكل دولة.