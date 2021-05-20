اللجنة القضائية العليا: العملية الانتخابية في السفارات تتم بشفافية وأجواء مريحة

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، القاضي سامر زمريق، في تصريح لوكالة سانا، أن العملية الانتخابية في سفارات الجمهورية العربية السورية تسير بشفافية ونزاهة، وسط أجواء مريحة خالية من أي معوقات أو مشكلات تذكر، مبينا أنه يمكن تمديد فترة الاقتراع في المراكز التي تطلب ذلك بناء على الإقبال عليها.

زمريق أوضح بأنه بعد عصر اليوم يحدد ما إذا كان هناك تمديد في أي مركز انتخابي، وذلك وفقا لقانون الانتخابات العامة، الذي يجيز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات، على الأكثر، في مراكز الانتخاب كلها ،و في بعضها.

وأشار إلى أنه بعد إغلاق صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية بالخارج تباشر اللجان الانتخابية بالفرز والإحصاء، وبعدها يُعلموا بالنتائج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين، التي تتم المتابعة المتواصلة والتنسيق اللحظي معها لإتمام الانتخابات الرئاسية بالشكل الأمثل.

واعتبر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن السوريين في المغترب أثبتوا مدى انتمائهم وتمسكهم بوطنهم الأم سورية، ولا سيما الحشود الكبيرة المتوافدة إلى السفارة السورية في بيروت للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع ما يؤكد الممارسة الصحيحة لهذا الحق الدستوري.