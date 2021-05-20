 تونس.. مشروع قانون لتجريم التطبيع مع كيان الاحتلال

بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في تونس، شهدت العاصمة مسيرة حاشدة جابت شوارعها للمطالبة بإقرار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، بمشاركة فعاليات المجتمع المدني والنخب السياسية.

المشاركون رددوا شعار “الشعب يريد تجريم التطبيع” شعار رددته حناجر آلاف التونسيين في قلب العاصمة تونس، في مسيرة ضخمة تزعمها اتحاد الشغل، الذي داعيا إلى مقاطعة اقتصادية للغرب وأميركا بسبب مواقفها الداعمة للإرهاب الصهيوني ضد الفلسطينيين.

وبين المشاركون أن المجتمع المدني، بمختلف هيئاته ومنظماته، ثمن مقاومة الفلسطينيين من أجل حماية المقدسات واستعادة الأرض، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين أنها بصدد إجراء اتصالات وتحركات تهدف لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام محكمة الجنايات الدولية.

إقرار قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رسميا مطلب شعبي قد يتحقق خلال الفترة المقبلة، كما سيدفع الضغط الإيجابي للشعوب الجهات الرسمية لمواقف أكثر وطنية في المستقبل.