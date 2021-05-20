جراء اعتداء العدو الإسرائيلي.. إصابة عدد من العمال السوريين في لبنان

أصيب عدد من العمال السوريين في لبنان جراء إطلاق قوات العدو الإسرائيلي قنابل سامة باتجاه سهل مرجعيون.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم إن عدداً من العمال السوريين الذين يعملون في الزراعة بلبنان أصيبوا بحروق في العيون نتيجة إطلاق العدو الإسرائيلي عدداً من القنابل الدخانية باتجاه سهل مرجعيون قبل ظهر اليوم.

وأضافت الوكالة إن قوات الاحتلال اقتلعت عدداً من الأشجار الحراجية قرب الطريق المؤدي لمستوطنة المطلة القريبة من الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكه وخرقه السيادة والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية في انتهاك فاضح للقرار الدولي 1701.