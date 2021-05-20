عواصم.. إغلاق صناديق الاقتراع في سفارة سورية بالصين وفي القنصلية السورية بسيدني وملبورن

أعلن سفير سورية في بكين الدكتور عماد مصطفى إغلاق صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية للسوريين المقيمين في الصين في مقر السفارة بعد انتهاء عمليات التصويت بحسب التوقيت المحلي لبكين.

وقال مصطفى في تصريح لـ سانا: مع حلول “الساعة السابعة مساء بتوقيت بكين تم بشكل رسمي إغلاق الصناديق الانتخابية” موضحاً أن المئات من المواطنين السوريين المقيمين في مدن صينية مختلفة قدموا للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا الاستحقاق.

من جهته قال مسؤول الشؤون القنصلية في سفارة سورية في بكين برهان الخطيب: “تمت العملية الانتخابية بشفافية وسلاسة ويسر وتوافد الناخبون السوريون إلى مقر السفارة تباعاً خلال النهار للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي” لافتاً إلى أن إقبال المواطنين السوريين على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي يعبر عن انتمائهم لوطنهم وإحساسهم العالي بالمسؤولية تجاهه.

كما بدأت عملية فرز أصوات الناخبين السوريين في القنصلية السورية بمدينتي سيدني وملبورن الأستراليتين.

وقال القنصل الفخري السوري في مدينة سيدني الأسترالية الدكتور ماهر الدباغ في تصريح لـ سانا : “بدأت عملية فرز أصوات الناخبين السوريين في القنصلية السورية بمدينتي سيدني وملبورن الأستراليتين بعد إغلاق صناديق الاقتراع وفق التوقيت المحلي لأستراليا”.