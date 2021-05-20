فتح باب الترشح لجائزة الدولة التشجيعية عام 2021

أعلنت وزارة الثقافة فتح باب الترشح لجائزة الدولة التشجيعية لعام 2021 خلال الفترة من الـ 23 من الشهر الحالي حتى نهاية شهر أيلول المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة سانا.

واشترطت الوزارة أن يكون المرشح للجائزة عربياً سورياً، وأمضى في مجالات البحث أو الإبداع مدة لا تقل عن عشر سنوات وإنتاجه منشوراً وذا قيمة متميزة تسهم في تطوير الواقع البحثي النقدي أو الأدبي أو الفني وألا يكون قد سبق حصوله على جائزة مماثلة ولا يتجاوز عمره 50 عاماً بتاريخ تقديمه الطلب.

وأضافت بأنه على المرشح أن يتقدم شخصياً إلى ديوان وزارة الثقافة أو ديوان المديريات التابعة لها بالمحافظات مع سيرة ذاتية تؤكد اشتغاله في مجال البحث أو الإبداع لمدة لا تقل عن عشر سنوات وتقديم 7 نسخ لكل من أعماله الثلاثة المرشحة لنيل الجائزة ورقياً أو على قرص صلب.

وتشمل الجائزة مجالات الفنون في اختصاصات الموسيقا والمسرح والسينما والفنون التشكيلية والتطبيقية والاتصالات البصرية وفي مجال الآداب باختصاصات الشعر والرواية والقصة القصيرة والمسرحية وأدب الأطفال وفي النقد الأدبي والفني والدراسات الأدبية واللغوية والترجمة والعلوم الإنسانية.