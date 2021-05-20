لقاءات جماهيرية في “ملح والهويا’ بالسويداء دعما للانتخاب الرئيس الأسد

تأييداً للرفيق الدكتور بشار الأسد في انتخابات الرئاسة 2021 نضمت شعبة صلخد للحزب لقاءات جماهيرية في بقريتي ملح والهويا في محافظة السويداء بحضور أمين فرع الحزب الرفيق فوزات شقير وعضو قيادة الفرع مشرف الشعبة الرفيق احسان أبو حجيلي وعددا من أعضاء مجلس الشعب وقيادة شعبة صلخد للحزب وفعاليات حزبية ورسمية ودينية وأهلية .

وأكد المشاركون في اللقاءات أن الانتخابات واجب وطني وحق دستوري ،مشيرين لضرورة المشاركة بالانتخابات لاستكمال مسيرة الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري بقيادته الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد وعلى الجميع العمل بيد واحدة لانجاح هذا الاستحقاق .

وعبر الحضور عن ولائهم ووقوفهم خلف قيادة الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد موحد سورية وبانيها من خلال صموده وقيادته الحكيمة لايصال سورية لبر الأمان .

البعث ميديا – السويداء – رفعت الديك