 8 أطنان من السمنة في الصالات السورية للتجارة بالسويداء

استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء كمية 8 أطنان من عبوات السمنة النباتية إلى مستودعاته، وبدأ بطرحها في الصالات التابعة له تباعاً بهدف توفيرها للمواطنين.

مدير فرع المؤسسة، مأمون أبو حسون، صرح لوكالة سانا، بأن السمون تباع بأسعار مخفضة عن الأسواق المحلية، حيث يبلغ سعر العبوة الواحدة وزن 1 كغ 6 آلاف ليرة، ووزن 2 كغ 12 ألف ليرة، ووزن 4 كغ 23800 ليرة، مشيراً إلى استمرار الفرع باستجرار كميات إضافية بعد نفاد الكميات المطروحة.

كما لفت إلى مواصلة طرح تشكيلة سلعية من المواد الغذائية في مختلف منافذ البيع التابعة له، إضافة إلى الاستمرار بتوفير مادتي الرز والسكر عبر البطاقة الإلكترونية.